Primetals Çin’in kuzeyinde yeni blum döküm ünitesi kuracak

İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies, Çin’in kuzeyinde yer alan bir çelik üreticisi için yüksek kaliteli ray ve filmaşin üretiminde kullanılacak 6 bantlı yeni bir blum döküm ünitesi kuracağını açıkladı. Ekipmanın 2025 yılında devreye alınması bekleniyor.

Primetals Technologies tam teşekküllü ekipmanla birlikte 1. ve 2. seviye otomasyon sistemleri tedarik edecek. Döküm ünitesi ihracat piyasalarına odaklanarak düşük, orta ve yüksek karbon içerikli, 230 x 283, 254 x 330, 305 x 355 veya 305 x 483 mm ebatlarında yüksek kaliteli blum üretimi yapıp birinci kalite ray ve filmaşin ile çelik kablo üretiminde kullanılacak. Bununla birlikte Primetals’in geliştirdiği DynaFlex teknolojisi ile kalıp ve salınım parametrelerinin esnek şekilde düzenlenip daha gelişkin bir bant yüzeyi kalitesi sağlanacak.

Primetals’in adını açıklamadığı üretici, aralarında inşaat demiri, levha, sıcak sac, soğuk sac, galvanizli sac, renkli sac, boru, profil, filmaşin ve ray bulunan birçok nihai mamul üretiyor.