POSCO, ticari tesislerin inşası için çelik levha tedarik edecek

Perşembe, 01 Nisan 2021 16:36:10 (GMT+3) | İstanbul

Güney Koreli çelik üreticisi Pohang Iron and Steel Co. (POSCO), Güney Koreli Shinsegae Eng & Construction Co. Ltd. tarafından inşa edilecek ticari tesisler için 26.000 mt çelik levha tedarik edeceğini açıkladı.

26.000 mt’luk sipariş, H-profil üretiminde kullanılacak 11.000 mt Pos-H, INNOVILT ürün, içeriyor. Yüksek kaliteli POSCO çelik levhalar kullanılarak üretilen H-profil Pos-H, geleneksel tasarımlara kıyasla çelik çerçeve kullanımında %5,5 düşüş gösteriyor. Ürünün 440 çeşit boyutu olduğundan, müşteriler tasarımları optimize ederek maliyetlerini düşürebilir.

Öte yandan POSCO, 2012 yılında Lotte World Tower’a 42.000 mt, 2014 yılında Incheon Uluslararası Havaalanı İkinci Terminal'e 51.000 mt ve 2017 yılında Parc1 Tower’a 43.000 mt levha tedarik etti.

Şirket açıklamasında, “POSCO, birinci kalite inşaat malzemeleri olan INNOVILT ürünlerini tedarik ederek inşaat şirketlerinin seçeneklerini artıracak. Çelik inşaat malzemeleri piyasasına farklı ürünler ve çözümler sunmaya devam edeceğiz,” dedi.