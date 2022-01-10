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POSCO HBIS ortak girişimi otomotiv çeliği tesisinin inşasına başladı

Pazartesi, 10 Ocak 2022 14:01:09 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Güney Koreli çelik üreticisi POSCO, Çinli çelik üreticisi Hebei Iron & Steel Group (HBIS) ile Hebei eyaletine bağlı Tangshan şehrinde otomotiv çeliği üretmek üzere kurduğu ortak girişimi kapsamındaki yeni tesisin inşasına 7 Ocak tarihinde başladığını açıkladı.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, 2023 yılının Aralık ayında devreye alınacak olan yeni tesis 900.000 mt galvanizli çelik üretim kapasitesine sahip.

Buna ek olarak, Guangdong eyaletine bağlı Shunde şehrindeki 450.000 mt’luk galvanizli çelik kapasitesi de söz konusu ortak girişime dahil edilecek. Böylece toplamda yıllık 1,35 milyon mt galvanizli sac üretim kapasitesine ulaşılacak.


Etiketler: Uzak Doğu  yassı ürünler  galvanizli  Çin  POSCO  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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