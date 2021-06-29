HBIS ve POSCO ortak girişim kurmak için anlaşma imzaladı

Salı, 29 Haziran 2021 12:07:08 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in başlıca çelik üreticilerinden Hebei Iron & Steel Group (HBIS) ve Güney Koreli çelik üreticisi POSCO, Çin’in Hebei eyaletine bağlı Tangshan şehrinde, otomotiv çeliği üretimine yönelik ortak girişim kurmak amacıyla iş birliği anlaşması imzaladı.

Anlaşmaya göre, her iki şirket de galvanizli sac üretim tesisi inşası için ayrı ayrı 300 milyon $ yatırım yapacak. Yeni tesisin inşasına 2022 yılının Ocak ayında başlanacak ve 900.000 mt galvanizli sac üretimi yapması beklenen tesis, 2023 yılının Aralık ayında hizmete alınacak. Ayrıca, Guangdong eyaletine bağlı Shunde şehrindeki 450.000 mt galvanizli sac kapasitesi de söz konusu ortak girişime dahil edilerek toplamda yıllık 1,35 milyon mt galvanizli sac üretim kapasitesine ulaşılacak.

Piyasa oyuncuları, iyileşmekte olan otomotiv sektörünün çelik talebini artıracağını ve POSCO’nun Çin’e yönelmesinin ardındaki ana sebebin bu olduğunu düşünüyor.