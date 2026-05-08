Polonyalı Huta Częstochowa’nın üretimi yeniden devreye alınmasının ardından 500.000 mt’u aştı

Basında çıkan haberlere göre Polonya merkezli koklaşabilir taş kömürü ihracatçısı Węglokoks’un bağlı kuruluşu Huta Częstochowa’nın toplam çelik üretimi yeniden faaliyete başlamasının ardından 500.000 mt’u aştı. Bu gelişme tesis açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Şirketin yeniden faaliyete başlamasının ardından üretim hacimlerini kademeli olarak artırdığı belirtilirken, büyümenin çelikhane ve levha tesisindeki istikrarlı operasyonlarla desteklendiği ifade ediliyor.

Tesisin 500.000 mt’un üzerinde çelik üretimine ulaşmasının, operasyonel istikrarın güçlendiğine ve kapasite kullanım oranlarının iyileştiğine işaret ettiği belirtiliyor.

Şirket yönetimi, kesintisiz üretimin sürdürülmesi ve müşteri güveninin yeniden kazanılmasının temel öncelikler arasında yer aldığını vurguladı.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere şirket, 2026 yılında üretiminin 500.000 mt’a ulaşmasını hedefliyordu.

Pazardaki konumunu yeniden güçlendirmeye odaklanıyor

Çelik üreticisinin önceki yıllarda yaşanan operasyonel ve finansal zorlukların ardından piyasadaki konumunu güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürdüğü ifade ediliyor.

Yönetim, uzun vadeli ticari ilişkilerin yeniden kurulması ve sipariş tonajlarının artırılmasının tesis açısından önemli hedefler arasında yer aldığını belirtti.

Tesiste üretimin toparlanmasının hem Polonya çelik sektörü hem de bölgesel ekonomi açısından önemli görüldüğü ifade ediliyor.