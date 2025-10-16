Polonyalı Huta Częstochowa 2025’te 300.000 mt, 2026’da 500.000 mt çelik üretimi hedefliyor

Polonya merkezli koklaşabilir taş kömürü ihracatçısı Węglokoks’un bağlı kuruluşu Huta Częstochowa, üretimini artırmaya devam ediyor. Yerel basında çıkan haberlere göre Eylül ayı sonuna kadar 213.000 mt çelik üretimi ve 160.000 mt yassı mamul satışı gerçekleştiren şirket, bu yılın sonunda üretimini 300.000 mt’a çıkarmayı, 2026 yılında ise 500.000 mt’a ulaşmayı hedefliyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere şirket bir yıllık duruşun ardından bu yıl Ocak ayında yeniden üretime başlanmasından bu yana 100.000 mt’un üzerinde çelik üretmişti.

Ürün portföyünü çeşitlendirme ve sertifikasyonlar

Kalın haddelenmiş mamul üretimini yeniden başlatan şirket, artık hem sivil hem de savunma amaçlı çift kullanımlı çelik tedarik ediyor. Yeni gelişmeler arasında düşük silikonlu ve yüksek deformasyonlu düşük karbonlu çelik yer alması şirketin portföyünü gemi inşa ve açık deniz rüzgâr enerjisi sektörlerine hizmet verecek şekilde genişletiyor.

Zırhlı çelik üretimi

Huta Częstochowa, halihazırda gerekli teknik kapasiteye sahip olduğu zırhlı ve balistik sac üretimi için lisans almaya çalışıyor. Bu hamlenin, şirketin savunma sanayiindeki konumunu güçlendirmesi ve ürün portföyünü genişletmesi bekleniyor.