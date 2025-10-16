 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Polonyalı...

Polonyalı Huta Częstochowa 2025’te 300.000 mt, 2026’da 500.000 mt çelik üretimi hedefliyor

Perşembe, 16 Ekim 2025 10:53:21 (GMT+3)   |   İstanbul

Polonya merkezli koklaşabilir taş kömürü ihracatçısı Węglokoks’un bağlı kuruluşu Huta Częstochowa, üretimini artırmaya devam ediyor. Yerel basında çıkan haberlere göre Eylül ayı sonuna kadar 213.000 mt çelik üretimi ve 160.000 mt yassı mamul satışı gerçekleştiren şirket, bu yılın sonunda üretimini 300.000 mt’a çıkarmayı, 2026 yılında ise 500.000 mt’a ulaşmayı hedefliyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere şirket bir yıllık duruşun ardından bu yıl Ocak ayında yeniden üretime başlanmasından bu yana 100.000 mt’un üzerinde çelik üretmişti.

Ürün portföyünü çeşitlendirme ve sertifikasyonlar

Kalın haddelenmiş mamul üretimini yeniden başlatan şirket, artık hem sivil hem de savunma amaçlı çift kullanımlı çelik tedarik ediyor. Yeni gelişmeler arasında düşük silikonlu ve yüksek deformasyonlu düşük karbonlu çelik yer alması şirketin portföyünü gemi inşa ve açık deniz rüzgâr enerjisi sektörlerine hizmet verecek şekilde genişletiyor.

Zırhlı çelik üretimi

Huta Częstochowa, halihazırda gerekli teknik kapasiteye sahip olduğu zırhlı ve balistik sac üretimi için lisans almaya çalışıyor. Bu hamlenin, şirketin savunma sanayiindeki konumunu güçlendirmesi ve ürün portföyünü genişletmesi bekleniyor.


Etiketler: Polonya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Polonya hükümeti JSW’nin yeniden yapılandırılmasını destekleyebilir

16 Eki | Çelik Haberler

Almanya’da yerel hurda fiyatlarının düşmesi bekleniyor, lojistik sorunlar sürüyor

09 Eki | Hurda ve Hammadde

Polonya yerel hurda piyasası düşüşte, ihracat fiyatları yatay veya yukarı yönlü

09 Eki | Hurda ve Hammadde

Avrupa’da hurda fiyatları olumsuz görünüm nedeniyle düşüşe geçecek

02 Eki | Hurda ve Hammadde

Polonya hurda piyasasında aşağı yönlü baskı devam ediyor

24 Eyl | Hurda ve Hammadde

Polonya çelik sektörünü korumak için ArcelorMittal’in bazı varlıklarını satın almayı düşünüyor

22 Eyl | Çelik Haberler

Polonya yerel hurda piyasası aşağı eğilimli, piyasada bekleyiş sürüyor

11 Eyl | Hurda ve Hammadde

Węglokoks yeniden yapılandırma planı için sendikalarla anlaşma imzaladı

11 Eyl | Çelik Haberler

ArcelorMittal Poland ilk güneş enerjisi santralini Świętochłowice tesisinde kuruyor

11 Eyl | Çelik Haberler

Almanya ve Polonya hurda piyasaları yaz tatili sonrasında da durgun

04 Eyl | Hurda ve Hammadde





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis