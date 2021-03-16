Peru’nun demir cevheri üretimi Ocak ayında yükseldi

Salı, 16 Mart 2021 10:22:14 (GMT+3) | Sao Paulo

Peru’nun Madencilik ve Enerji Bakanlığı (Minem) tarafından yayımlanan rapora göre, bu yılın Ocak ayında Peru’nun demir cevheri üretimi yıllık bazda %13,2 yükseldi.

Bu kapsamda Ocak ayında Peru’nun demir cevheri üretimi, 2020 yılının Ocak ayındaki 997.176 mt’a kıyasla 1,12 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Üretim 2020 yılı Aralık ayındaki 980.129 mt’a kıyasla ise %15,2 arttı.

Minem, Ocak ayında ülkenin tek büyük demir cevheri üreticisi Shougang Hierro Peru’da demir cevheri üretiminin yıllık bazda %15 artış gösterdiğini ve toplam üretimin %97,9’unu oluşturduğunu ifade etti.