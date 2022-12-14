Perulu Aceros Arequipa önümüzdeki yıl 100 milyon $ yatırım yapacak

Çarşamba, 14 Aralık 2022 09:35:17 (GMT+3) | Sao Paulo

Perulu çelik üreticisi Aceros Arequipa CEO’su Tulio Salgado şirketin önümüzdeki yıl 100 milyon $ yatırım yapacağını belirtti.

Salgado, yaklaşık 75 milyon $’ın yeni haddehane inşasına, kalan 25 milyon $’ın ise dağıtım merkezinin tamamlanması gibi diğer küçük çaplı yatırımlara ayrılacağını ifade etti. Yeni haddehanenin 2024 yılının birinci ve ikinci çeyreği arasındaki bir zaman diliminde üretime başlaması bekleniyor.

Bununla birlikte şirketin bölgedeki diğer ülkelerden birinde yeni bir tesis inşa etme veya mevcut bir tesisi satın alma planlarının olduğu da öğrenildi.

Aceros Arequipa’nın geçtiğimiz yıl devreye aldığı Pisco tesisinin ham çelik üretim kapasitesi yıllık 1,25 milyon mt seviyesinde yer alıyor. Salgado üretimi artırmak amacıyla çalışmalar yürütüldüğünü ve kapasitenin 2023 yılında yıllık 1,45 milyon mt seviyesine çıkabileceğini söyledi.

Şirketin satışlarının bu yılı düşük yerel talebi dengelemek amacıyla dış piyasa satışlarını artırma planlarıyla birlikte yıllık %4 artarak 1,3 milyar $ seviyesinde kapatması bekleniyor. Aceros Arequipa, Bolivya, Kolombiya, Şili ve Brezilya’ya ihracat yapıyor.