Danieli, Aceros Arequipa’ya yeni haddehane ve yeniden ısıtma fırını tedarik edecek

İtalya merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli, Perulu çelik üreticisi Aceros Arequipa’ya Pisco tesisinde düz, köşebent, inşaat demiri ve ticari profil dahil olmak üzere çeşitli profillerin üretimi için yeni bir haddehane ve yürüyen tabanlı yeniden ısıtma fırını tedarik edeceğini açıkladı.
Aceros Arequipa yıllık 330.000 mt kapasiteye sahip olacak yeni haddehaneyle yıllık çelik üretimini artırmayı hedefliyor. 3 No’lu yeni haddehanede üretilen ürünler, 1 No’lu mevcut haddehanenin bitirme hatlarına gönderilecek. Yeniden ısıtma fırını 130-160 mm kare kütükleri işleyebilecek.
3 No’lu haddehane ve yeniden ısıtma fırınının 2024 yılının başında devreye alınması bekleniyor.