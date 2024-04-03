Aceros Arequipa maden çıkarma izni talep etti

Çarşamba, 03 Nisan 2024 09:45:08 (GMT+3) | Sao Paulo

Perulu çelik üreticisi Aceros Arequipa, Peru'nun Junin bölgesinde maden çıkarma izni istedi. Şirketin bu hamlesi faaliyet yelpazesini genişletmek istemesi olarak yorumlandı.

Yerel basına göre şirket 2015 yılında şirket tanımını madencilik faaliyetlerini de içerecek şekilde güncellemişti. 2023 yılında satış geliri %15,5 düşen şirketin çelik üretimi için kendi hammaddesini sağlamak amacıyla hali hazırda birkaç maden sahası bulunduğu belirtildi.

Şirket, faaliyet yelpazesini genişletmeye çalışmadığını, önlem amaçlı olarak tedarik risklerini düşürmek adına yeni bölgelerde faaliyet göstermek istediğini belirtti. Şirket, 2023 ve 2024 yıllarında 185 milyon $ yatırımla aralarında 3 No’lu haddehane, yeni bir dağıtım merkezi, filmaşin tesisi, hurda yıkama makinesi ve Bolivya’da boru ve profil tesisi gibi projeleri gerçekleştirmeyi hedefliyor.