Peru’nun demir cevheri ihracat fiyatları Şubat ayında yatay seyretti

Pazartesi, 12 Nisan 2021 10:49:39 (GMT+3) | Sao Paulo

Peru Merkez Bankası’nın (BCRP) belirttiğine göre, bu yıl Şubat ayında Peru’nun demir cevheri ihracat fiyatları, Ocak ayında kaydedilen seviyeye kıyasla değişmeyerek 99,2$/mt FOB seviyesinde yer almaya devam etti.

BCRP, Peru’nun demir cevheri ihracat fiyatlarının geçen yılın Kasım ayından beri değişmediğini belirtti. Söz konusu fiyatlar, 2020 yılının Şubat ayında kaydedilen 54,3$/mt FOB seviyesine kıyasla ise %82,6 artış gösterdi.

Şubat ayında Peru’nun demir cevheri ihracatı, fiyatların yatay seyretmesine rağmen, Ocak ayındaki 2,6 milyon mt ve 2020 yılının Şubat ayında kaydedilen 2 milyon mt’a kıyasla düşerek 1,6 milyon mt oldu.