Peru’nun demir cevheri ihracat fiyatları Kasım ayında arttı

Çarşamba, 13 Ocak 2021 10:15:11 (GMT+3) | Sao Paulo

Kasım ayında Peru’nun demir cevheri ihracat fiyatları, yıllık %80,6 artışla 99,2$/mt FOB olarak geçtiğimiz yıl Mart ayındaki Covid-19 salgınından sonra 2020’de görülen en yüksek ikinci seviyede yer aldı. Söz konusu fiyatlar, bir önceki ayda kaydedilen 86,6$/mt FOB’a kıyasla artış gösterdi.

2020 yılında Peru’nun demir cevheri ihracat fiyatları Ağustos ayında 101,7$/mt FOB ile zirve noktasına ulaştı, ancak daha sonra Eylül ayında 98,4$/mt FOB’a ve Ekim ayında ise 86,6$/mt FOB’a düştü.

2020’nin Kasım ayında Peru’nun demir cevheri ihracat hacmi, bir önceki yılın aynı dönemine ve bir önceki aya göre 1,6 milyon mt’a kıyasla düşüşle, 1,5 milyon mt’a ulaştı.