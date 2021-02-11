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Peru’nun demir cevheri ihracat fiyatları Aralık ayında %81,3 arttı

Perşembe, 11 Şubat 2021 10:14:38 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Peru Merkez Bankası’nın (BCRP) belirttiğine göre, bu yıl Aralık ayında Peru’nun demir cevheri ihracat fiyatları, 2019  yılının Aralık ayında kaydedilen seviyeye kıyasla %81,3 artışla 99,2$/mt FOB seviyesinde yer aldı.

BCRP, Peru’nun demir cevheri ihracat fiyatlarının Aralık ayında Kasım ayına kıyasla ise değişmediğini ifade etti.

Fakat ülkenin demir cevheri ihracatı Aralık ayında Kasım ayındaki 1,5 milyon mt seviyesine ve 2019 yılının Aralık ayındaki 1,8 milyon mt’a kıyasla artarak 1,9 milyon mt olarak kaydedildi.

Corona salgını ve alınan ilk önlemler sebebiyle, Mayıs ayında Peru hiç demir cevheri ihraç etmemişti.

 

 


Etiketler: Güney Amerika  demir cevheri  Peru  hammaddeler  |  benzer haberler »


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