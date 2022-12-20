Pekin merkezli devlet kuruluşu 2023’te çelik üreticileri için demir cevheri alımına başlayacak

Salı, 20 Aralık 2022 16:38:58 (GMT+3) | İstanbul

Bloomberg’de yer alan bir habere göre, Pekin’de devlete ait China Mineral Resources Group (CMRG), önümüzdeki yıl yaklaşık 20 büyük Çinli çelik üreticisi için 160 milyar $ değerinde demir cevheri alımına başlayarak dünyanın en büyük demir cevheri alıcısı haline gelecek.

Kuruluş, Pekin’in doğal kaynaklar üzerindeki kontrolünü artırma çabalarını hızlandırarak demir cevheri fiyatlarını düşürmek amacıyla yerel çelik sektörü için hammadde satın almak üzere bu yıl kuruldu.

CMRG’nin Avustralya merkezli madenciler Rio Tinto, BHP Group ve Brezilya merkezli madenci Vale ile demir cevheri tedariki için görüşmelere başladığı anlaşılıyor.

China Baowu Steel Group Co.’nun bağlı kuruluşu Çinli çelik üreticisi Baosteel’in demir cevheri alımının yarısından fazlasını CMRG aracılığıyla satın alacağı söylenirken, diğer çelik üreticileri alım miktarlarını bildirmedi.