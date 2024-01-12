Çin’in demir cevheri ithalatı 2023 yılında %6,6 yükseldi

Cuma, 12 Ocak 2024 10:33:32 (GMT+3) | Şanghay

Çin geçtiğimiz 2023 yılında yıllık %6,6 artışla 1,18 milyar mt demir cevheri ithal ederken demir cevheri ithalatı yalnızca Aralık ayında aylık %1,8 düşüş ve yıllık %11 artışla 100,9 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Aralık ayında ithal demir cevheri fiyatları önce artış kaydederken daha sonra gevşemeye başlasa da yeni yıl tatili öncesinde alım yapılacağı beklentisiyle 19 Aralık tarihinde tekrar yukarı yönlü hareket etmeye başladı. Bununla birlikte çelik üreticilerinin elindeki stokların nispeten düşük bir seviyede yer alması Aralık ayının son döneminde demir cevheri fiyatlarını destekledi.