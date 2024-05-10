Çin’in demir cevheri ithalatı Ocak-Nisan döneminde %7,2 yükseldi

Cuma, 10 Mayıs 2024 10:21:33 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in demir cevheri ithalatı bu yılın Ocak-Nisan döneminde yıllık %7,2 artışla 411,82 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Çin yalnızca Nisan ayında aylık %1,1 ve yıllık %12,6 artışla 101,82 milyon mt demir cevheri ithal etti.

Nisan ayında ithal demir cevheri fiyatları çelik üreticilerinin üretime devam etmesi ve nihai mamul fiyatlarındaki artışa bağlı olarak yukarı yönlü hareket etti. Ancak İşçi Bayramı tatilinin ardından çelik fiyatlarının düşmesi demir cevheri talebini olumsuz etkileyerek fiyatların gevşemesine neden olabilir.