Özyaşar Tel dış piyasalardan yeni siparişler aldı

Tel üreticisi Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş., bağlı kuruluşları Çokyaşar Tel Örme ve Dokuma Tel Galvanizleme Çivi San. Tic. A.Ş. ve Çokyaşar Halat Mak. Tel Galvanizleme San. Tic. A.Ş ile birlikte yeni siparişler aldığını duyurdu.

890.000€’luk ilk siparişin Özyaşar Tel’in yurt dışında faaliyet gösteren bir müşterisinden geldiği belirtildi. Bununla birlikte Çokyaşar Halat ve Çokyaşar Tel’in, yurt dışında faaliyet gösteren müşterilerinden sırasıyla 790.000€ ve 1,19 milyon € tutarlarında iki ayrı sipariş aldığı paylaşıldı.