Outokumpu’nun net kârı ve satış gelirleri Ocak-Eylül döneminde arttı

Cuma, 04 Kasım 2022 11:06:06 (GMT+3) | İstanbul

Finlandiya merkezli paslanmaz çelik üreticisi Outokumpu bu yılın üçüncü çeyreği ve ilk dokuz ayına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde şirket önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 178 milyon € net kâr ve bu yıl ikinci çeyrekte kaydedilen 338 milyon € net kâra kıyasla 207 milyon € net kâr kaydetti. Şirketin satışları ise yıllık %26,7 artış ve çeyreklik bazda %12,9 artışla 2,34 milyar € seviyesinde yer aldı. Söz konusu dönemde Outokumpu’nun düzenlenmiş AVFÖK’ü 304 milyon € seviyesinde yer alarak şirket tarihindeki en iyi üçüncü çeyrek sonucu elde edildi.

Yılın Ocak-Eylül döneminde şirket, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 376 milyon € net kâra kıyasla 775 milyon € net kâr elde ederken, şirketin satışları yıllık %47,2 artışla 7,59 milyar € oldu. Söz konusu dönemde, Outokumpu’nun düzenlenmiş AVFÖK’ü, bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 668 milyon €’ya kıyasla 1,14 milyar € seviyesinde kaydedildi.

Üçüncü çeyrekte, şirketin paslanmaz çelik sevkiyatları artan ithalat nedeniyle yıllık bazda %10 ve çeyreklik bazda %12,3 düşerek 491.000 mt olurken, yılın ilk dokuz ayında paslanmaz çelik sevkiyatları yıllık %2,9 düşüşle 1,65 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere şirket elektrik fiyatlarının yüksek seyretmesi nedeniyle üç ferrokrom fırınından birinin yeniden devreye alınma zamanını 2023 yılının ilk çeyreğinin sonuna kadar erteleyerek ferrokrom üretimini kısıtlamaya devam ediyor.

Outokumpu dördüncü çeyrekte paslanmaz çelik sevkiyatlarının üçüncü çeyreğe kıyasla %0-10 oranında düşüş göstermesini bekliyor. Mevcut hammadde fiyatları nedeniyle dördüncü çeyrekte hammadde stoklarının azalması bekleniyor. Şirket dördüncü çeyrekte düzenlenmiş AVFÖK’ünün üçüncü çeyreğe kıyasla daha düşük olacağını tahmin ediyor.