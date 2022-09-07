Outokumpu artan enerji fiyatları nedeniyle ferrokrom fırınının yeniden devreye alınma zamanını erteledi

Çarşamba, 07 Eylül 2022 10:13:04 (GMT+3) | İstanbul

Finlandiya merkezli paslanmaz çelik üreticisi Outokumpu yüksek enerji fiyatları ve istikrarsız enerji piyasası nedeniyle planlı bir bakım arasının ardından üç ferrokrom fırınından birinin yeniden devreye alınma zamanını ertelemeye karar verdiğini açıkladı.

Daha önce 40. haftada devreye alınması planlanan fırına bakım çalışmaları için verilecek ara bugün başlıyor. Ferrokrom üretimi yaklaşık %70 kapasiteyle devam edecek.

Ferrokrom üretimindeki düşüşe rağmen şirketin paslanmaz çelik üretimi normal seyrini sürdürecek ve bu değişiklik şirketin satışlarını veya üçüncü çeyrekteki finansal görünümünü etkilemeyecek.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Outokumpu fiyatların zirve seviyelere yükselmesini önlemek için ferrokrom üretimini optimize ediyordu.