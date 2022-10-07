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Outokumpu ferrokrom fırınının yeniden devreye alınma zamanını yine erteledi

Cuma, 07 Ekim 2022 15:55:09 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Finlandiya merkezli paslanmaz çelik üreticisi Outokumpu, elektrik fiyatlarının halen yüksek olması ve enerji piyasasının istikrarsız durumunun hafiflememesi nedeniyle üç ferrokrom fırınından birinin yeniden devreye alınma zamanını 2023 yılının ilk çeyreğinin sonuna kadar erteleyerek ferrokrom üretimini kısıtlamaya devam etmeyi planlıyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere şirket planlı bakım çalışması yapmasının ardından, Eylül ayında yüksek enerji fiyatları ve istikrarsız enerji piyasası nedeniyle üç ferrokrom fırınından birinin yeniden devreye alınma zamanını ertelemişti.

Outokumpu, Ağustos ayında ferrokrom üretimini optimize etmeye başladı. Kapatılan fırının kapasitesi, şirketin tüm ferrokrom üretim kapasitesinin yaklaşık %30’una karşılık geliyor. Ferrokrom üretimindeki kısıtlamanın devam etmesi Outokumpu’nun paslanmaz çelik teslimatlarını etkilemeyecek.


Etiketler: Paslanmaz Paslanmaz Ürünler Finlandiya Avrupa Birliği Üretim Outokumpu 

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