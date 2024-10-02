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Outokumpu Mexinox su baskınının ardından yeniden kısmi üretime başladı

Çarşamba, 02 Ekim 2024 11:16:10 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Finlandiya merkezli paslanmaz çelik üreticisi Outokumpu, Meksika’da bulunan bağlı kuruluşu Outokumpu Mexinox’un, 15 Eylül tarihinde Meksika’nın San Luis Potosi kentinde meydana gelen şiddetli yağışlardan dolayı yakın zamanda yaşanan su baskınının ardından kısmi üretime yeniden başladığını açıkladı. Söz konusu su baskını nedeniyle üretim tesisinin bir kısmı geçici olarak durdurulmuştu. Şirket, tam kapasitede üretime geri dönmek için bir zaman çizelgesi oluşturmaya çalışıyor.

Şirket, müşterilerin teslimatlarda gecikme yaşayabileceğini ve su baskını nedeniyle oluşan hasarları değerlendirmeye devam ettiğini belirtti.

Meksika’daki tek bitirme tesisi olan Outokumpu Mexinox, rulo, şerit, sac ve levha üretiyor.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Çelik Üretimi Outokumpu 

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