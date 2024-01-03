﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Outokumpu ferrokrom üretimini geçici olarak kısıtlamayı planlıyor

Çarşamba, 03 Ocak 2024 10:16:00 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Finlandiya merkezli paslanmaz çelik üreticisi Outokumpu zayıf piyasa koşulları nedeniyle Tornio’da bulunan ferrokrom fırınlarından ve iki sinterleme tesisinden birer tanesini geçici olarak kapatmayı planladığını açıkladı. Fırın ve sinterleme tesisinin 2024 yılının sonbaharına kadar kapalı kalması planlanıyor.

Duruş sırasında şirketin ferrokrom üretimi yaklaşık %80 kapasitede devam edecek.

Şirketin Ferrokrom Birimi Başkanı Martti Sassi, “Paslanmaz çelik piyasasının önemli ölçüde yavaşlaması ferrokrom teslimatlarımızı olumsuz etkiledi ve ferrokrom stokumuz arttı. Ferrokrom fırını ve sinterleme tesisinin geçici olarak kapatılması mevcut piyasa koşullarında zor olsa da gerekli bir önlem,” şeklinde konuştu.


Etiketler: Finlandiya Avrupa Birliği Üretim Outokumpu 

Benzer Haber ve Analizler

Outokumpu biyokok üretimi için peletleme tesisi yatırımı yapacak

19 Ara | Çelik Haberler

Outokumpu ferrokrom fırınının yeniden devreye alınma zamanını daha erkene çekti

20 Oca | Çelik Haberler

Outokumpu’nun net kârı ve satış gelirleri Ocak-Eylül döneminde arttı

04 Kas | Çelik Haberler

Outokumpu ferrokrom fırınının yeniden devreye alınma zamanını yine erteledi

07 Eki | Çelik Haberler

Outokumpu artan enerji fiyatları nedeniyle ferrokrom fırınının yeniden devreye alınma zamanını erteledi

07 Eyl | Çelik Haberler

Outokumpu Umman’daki doğal gaz projesi için duplex paslanmaz çelik tedarik edecek

25 Mar | Çelik Haberler

Outokumpu Hindistan’daki elektrik santrali için ısıya dayanıklı çelik tedarik edecek

20 Ara | Çelik Haberler

Outokumpu bu yıl 400.000 mt ferrokrom üretimi bekliyor

05 Haz | Çelik Haberler

Outokumpu ferrokrom üretimini ikiye katlayacak

15 Ağu | Çelik Haberler

Outokumpu, ABD’deki güneş enerjisi tesisi için quarto levha tedarik etti

29 Şub | Çelik Haberler