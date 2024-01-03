Outokumpu ferrokrom üretimini geçici olarak kısıtlamayı planlıyor

Çarşamba, 03 Ocak 2024 10:16:00 (GMT+3) | İstanbul

Finlandiya merkezli paslanmaz çelik üreticisi Outokumpu zayıf piyasa koşulları nedeniyle Tornio’da bulunan ferrokrom fırınlarından ve iki sinterleme tesisinden birer tanesini geçici olarak kapatmayı planladığını açıkladı. Fırın ve sinterleme tesisinin 2024 yılının sonbaharına kadar kapalı kalması planlanıyor.

Duruş sırasında şirketin ferrokrom üretimi yaklaşık %80 kapasitede devam edecek.

Şirketin Ferrokrom Birimi Başkanı Martti Sassi, “Paslanmaz çelik piyasasının önemli ölçüde yavaşlaması ferrokrom teslimatlarımızı olumsuz etkiledi ve ferrokrom stokumuz arttı. Ferrokrom fırını ve sinterleme tesisinin geçici olarak kapatılması mevcut piyasa koşullarında zor olsa da gerekli bir önlem,” şeklinde konuştu.