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Outokumpu biyokok üretimi için peletleme tesisi yatırımı yapacak

Salı, 19 Aralık 2023 12:12:47 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Finlandiya merkezli paslanmaz çelik üreticisi Outokumpu karbon emisyonunu azaltma çabalarını hızlandırmak amacıyla Tornio tesisinde biyokok üretecek bir peletleme tesisine yaklaşık 30 milyon € yatırım yapmaya karar verdiğini açıkladı.

Yıllık 25.000 mt kapasiteye sahip olacak tesisin 2025 yılının ortasından itibaren üretime başlayarak şirket dışından temin edilen biyokarbonu peletleyerek biyokoka dönüştürmesi planlanıyor. Böylece şirket karbon emisyonunu 82.000 mt azaltabilecek. Biyokok daha sonra ferrokrom operasyonlarında fosil kokun yerini alarak indirgeyici materyal olarak kullanılacak.

Outokumpu ayrıca biyokok üretimine yönelik daha fazla yatırım yapmayı planlıyor. Finansal fizibilite uygun olursa 2024 yılında ilave yatırım kararlarının alınması bekleniyor.


Etiketler: Finlandiya Avrupa Birliği Yatırım Üretim Outokumpu 

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