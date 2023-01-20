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Outokumpu ferrokrom fırınının yeniden devreye alınma zamanını daha erkene çekti

Cuma, 20 Ocak 2023 10:37:12 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Finlandiya merkezli paslanmaz çelik üreticisi Outokumpu üç ferrokrom fırınından birini planlanandan daha erken olmak üzere 15 Şubat tarihinde yeniden devreye alacağını açıkladı.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere fırın bakım çalışmaları için Eylül ayında geçici olarak kapatılmıştı ve yüksek elektrik fiyatları nedeniyle fırının yeniden devreye alınma zamanı 2023 yılının ilk çeyreğinin sonuna kadar ertelenmişti.

Ferrokrom üretiminin optimizasyonu her üç fırın için de devam ediyor ve üretim kapasitesi normal oranın %50-60’ında seyrediyor. Şirket fırını yeniden devreye alarak mevcut elektrik piyasası koşullarında üretimi en iyi şekilde optimize edebilmeyi ve diğer ferrokrom fırınlarından birinde kaydedilen son üretim kesintilerini telafi etmeyi bekliyor.


Etiketler: Finlandiya Avrupa Birliği Üretim Outokumpu 

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