OECD Çelik Komitesi: Küresel çelik talebinin yakın zamanda kısmen toparlanması bekleniyor

Cuma, 26 Mart 2021 16:31:31 (GMT+3) | İstanbul

OECD Çelik Komitesi, 18-19 ve 22-23 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleşen 89. toplantısında, çelik sektörünün durumu ve görünümü, piyasayı aksatan hükümet müdahaleleri, artan kapasite fazlası ve sektörde adil bir ortam oluşturulmasına yönelik politika yaklaşımları dahil olmak üzere küresel çelik sektörünün karşılaştığı zorlukları tartıştı. Komite ayrıca, Corona virüsünün çelik piyasaları üzerindeki etkisi, çelik ticareti politikasındaki gelişmeler ve çelik üretim kapasitesi eğilimleri gibi konuları da ele aldı. OECD, Corona virüsünden dolayı çelik piyasası koşullarının kötüleşmesine ve çelik piyasasındaki toparlanma hızı ile zamanlamasına ilişkin endişelerini dile getirdi.

Komite, piyasayı bozan hükümet müdahalelerinin ve önlemlerin yanı sıra kapasite fazlasının çelik ticaretinde büyük aksaklıklar yaşanmasına neden olduğunu ve yapısal düzenlemeyi engelleyebileceğini vurguladı. Bu müdahaleler ticari gerilimlere katkıda bulundu.

OECD’nin son verileri, küresel çelik üretim kapasitesinin 2020 yılında 2,45 milyar mt seviyesine yükseldiğini gösteriyor. Komite, küresel çelik kapasitesi ve ham çelik üretimi arasındaki farkın geçtiğimiz yıl 625,4 milyon mt’a ulaştığını belirtti. Komite, bir dizi kapasite artırma planının talepte gelecek dönem için beklenen güçlü artışlara dayandığını ve birçok yatırımın piyasa tarafından yönlendirilmek yerine hükümetler tarafından desteklenmesinin endişe verdiğini aktardı. Bu yatırımların çoğu, kapasite fazlasını daha da kötüleştirme riski yaratırken, arzın, piyasanın gerçek ihtiyaçlarını aşma olasılığını yükseltiyor.

OECD’nin yayımladığı 2021 yılı Mart ayı Ekonomik Görünümü’nde, küresel GSYİH’ın 2021 yılında %5,5 ve 2022 yılında %4 oranında toparlanacağı tahmin ediliyor. Birçok çelik üreten ekonomi, Corona virüsü nedeniyle geçtiğimiz yıl çelik üretiminde önemli daralmalar yaşadı. 2020 yılında çelik fiyatları düşerken, pandeminin ağır dönemlerinde çelik üretim kapasitelerinin toparlanan çelik talebini ve stok alımlarını karşılayacak kadar hızlı bir şekilde devreye alınamaması nedeniyle fiyatlar son zamanlarda arttı. Küresel çelik talebinin yakın vadede yalnızca kısmen toparlanması beklenirken, 2021 yılında nihai mamul talebinin pek çok ülkede pandemi öncesi seviyelerin altında kalması bekleniyor. Çelik Komitesine göre, pandeminin neden olduğu risklerin yanı sıra, çelik piyasası görünümüne yönelik başlıca riskler arasında zararlı devlet teşvikleri ve üreticileri riske attığı için acilen ele alınması gereken yatırım politikalarının yol açtığı küresel kapasite fazlasının etkileri yer alıyor.