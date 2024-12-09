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Ocak-Kasım döneminde küresel piyasalardaki yeni gemi siparişlerinin %69’u Çin’e verildi

Pazartesi, 09 Aralık 2024 10:04:01 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Clarksons tarafından yayımlanan verilere göre, küresel piyasalardaki yeni gemi siparişlerinin 41,77 milyon CGT ile %69’u bu yılın Ocak-Kasım döneminde Çin’e, 10,92 milyon CGT ile %18’i ise Güney Kore’ye verildi.

Söz konusu dönemde, küresel piyasalardaki yeni gemi siparişleri yıllık %36 artışla 60,33 milyon kompanse gros ton (CGT) seviyesinde yer aldı.

Yalnızca Kasım ayında Çin 2,36 milyon CGT ile küresel piyasalardaki yeni gemi siparişlerinin %61’ini aldı. Güney Kore ise 1,44 milyon CGT ile %29’unu oluşturdu. Bahsi geçen ayda aylık %37 ve yıllık %20 artışla küresel piyasalarda toplam 3,87 milyon CGT gemi siparişi verildi.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Gemi İnşa 

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