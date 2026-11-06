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Çin 2026'nın Ocak-Ekim küresel yeni gemi inşa siparişlerinin %77'sini aldı

Cuma, 06 Kasım 2026 09:49:38 (GMT+3)   |   Şanghay

Dünyanın önde gelen entegre denizcilik hizmetleri sağlayıcılarından Clarksons tarafından açıklanan verilere göre Çin, bu yılın Ocak-Ekim döneminde küresel yeni gemi inşa siparişlerinin %77'sini (61,36 milyon CGT, 2.238 gemi) alarak üst üste 19'uncu ayda dünya genelinde ilk sırada yer aldı. Güney Kore ise %15'lik pay (11,95 milyon CGT, 296 gemi) ile ikinci sırada yer aldı.

Öte yandan Ekim sonu itibarıyla Çinli gemi inşa şirketlerinin mevcut sipariş portföyü 156,47 milyon CGT ile küresel toplamın %68'ini oluşturarak ilk sırada yer aldı.

Etiketler: Çin Uzak Doğu Gemi İnşa 
EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.

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