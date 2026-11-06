Çin 2026'nın Ocak-Ekim küresel yeni gemi inşa siparişlerinin %77'sini aldı

Dünyanın önde gelen entegre denizcilik hizmetleri sağlayıcılarından Clarksons tarafından açıklanan verilere göre Çin, bu yılın Ocak-Ekim döneminde küresel yeni gemi inşa siparişlerinin %77'sini (61,36 milyon CGT, 2.238 gemi) alarak üst üste 19'uncu ayda dünya genelinde ilk sırada yer aldı. Güney Kore ise %15'lik pay (11,95 milyon CGT, 296 gemi) ile ikinci sırada yer aldı.

Öte yandan Ekim sonu itibarıyla Çinli gemi inşa şirketlerinin mevcut sipariş portföyü 156,47 milyon CGT ile küresel toplamın %68'ini oluşturarak ilk sırada yer aldı.