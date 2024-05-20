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Çin’in gemi üretimi ilk çeyrekte %34,7 arttı

Pazartesi, 20 Mayıs 2024 10:51:41 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal Gemi İnşa Endüstrisi Birliği tarafından açıklanan verilere göre, Ocak-Mart döneminde ülkenin toplam gemi üretimi yıllık %34,7 artışla 12,35 milyon dwt oldu.

Söz konusu dönemde, yeni gemi siparişleri yıllık %59,9 artışla 24,12 milyon dwt olurken, gemi üretim şirketlerinin siparişleri Mart ayının sonunda yıllık %34,5 artışla 154,04 milyon dwt seviyesinde yer aldı.

Yılın Ocak-Mart döneminde Çin’de gemi üretimi ve yeni gemi sipariş tonajı küresel piyasadaki toplam gemi üretiminin %53,8’ini, yeni gemi sipariş tonajının ise %69,6’sını oluşturdu. Yılın ilk üç ayının sonunda Çin’in siparişleri küresel piyasadaki toplam siparişlerin %56,7’sini meydana getirdi.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Gemi İnşa 

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