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Ocak-Ekim döneminde küresel piyasalardaki yeni gemi siparişlerinin %69’u Çin’e verildi

Pazartesi, 11 Kasım 2024 09:54:19 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Clarksons tarafından yayımlanan verilere göre, küresel piyasalardaki yeni gemi siparişlerinin 37,5 milyon CGT ile %69’u bu yılın Ocak-Ekim döneminde Çin’e, 9,66 milyon CGT ile %18’i ise Güney Kore’ye verildi.

Söz konusu dönemde, küresel piyasalardaki yeni gemi siparişleri yıllık %32 artışla 54,16 milyon kompanse gros ton (CGT) seviyesinde yer aldı.

Yalnızca Ekim ayında Çin 1,58 milyon CGT ile küresel piyasalardaki yeni gemi siparişlerinin %65’ini aldı. Güney Kore ise 620.000 CGT ile %26’sını oluşturdu. Bahsi geçen ayda aylık %16,6 ve yıllık %47 düşüşle küresel piyasalarda toplam 2,41 milyon CGT gemi siparişi verildi.

Çin ve Güney Kore’deki gemi şirketleri yıl sonuna kadar büyük bir rekabet içinde. Çin’deki şirketler geçtiğimiz üç ay boyunca pazar lideri oldu. Bununla birlikte şirketlerin siparişleri çok güçlü bir artış kaydederek 2008 yılında kaydedilen rekoru geçti.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Gemi İnşa 

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