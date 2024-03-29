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Çin’in gemi üretimi Ocak-Şubat döneminde %95,4 arttı

Cuma, 29 Mart 2024 11:04:08 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal Gemi İnşa Endüstrisi Birliği tarafından açıklanan verilere göre, Ocak-Şubat döneminde ülkenin toplam gemi üretimi yıllık %95,4 artışla 8,26 milyon dwt oldu.

Söz konusu dönemde, yeni gemi siparişleri yıllık %64,4 artışla 15,2 milyon dwt olurken, gemi üretim şirketlerinin siparişleri Şubat ayının sonunda yıllık %31,3 artışla 149,19 milyon dwt seviyesinde yer aldı.

Yılın Ocak-Şubat döneminde Çin’de gemi üretimi ve yeni gemi sipariş tonajı küresel piyasadaki toplam gemi üretiminin %56,5’ini, yeni gemi sipariş tonajının ise %69,5’ini oluşturdu. Yılın ilk iki ayının sonunda Çin’in siparişleri küresel piyasadaki toplam siparişlerin %56,1’ini meydana getirdi.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Gemi İnşa 

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