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Çin’in gemi üretimi Ocak-Eylül döneminde %18,2 yükseldi

Perşembe, 10 Ekim 2024 09:18:43 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal Gemi İnşa Endüstrisi Birliği tarafından açıklanan verilere göre, Ocak-Haziran döneminde ülkenin toplam gemi üretimi yıllık %18,2 artışla 36,34 milyon dwt oldu.

Söz konusu dönemde, yeni gemi siparişleri yıllık %51,9 artışla 87,11 milyon dwt olurken, gemi üretim şirketlerinin siparişleri Eylül ayının sonunda yıllık %44,3 artışla 193,3 milyon dwt seviyesinde yer aldı.

Yılın Ocak-Eylül döneminde Çin’de gemi üretimi ve yeni gemi sipariş tonajı küresel piyasadaki toplam gemi üretiminin %55,1’ini, yeni gemi sipariş tonajının ise %74,7’sini oluşturdu. Yılın ilk altı ayının sonunda Çin’in siparişleri küresel piyasadaki toplam siparişlerin %61,4’ünü meydana getirdi.

Çin, Ocak-Eylül döneminde küresel çapta sıfırdan üretilen gemi siparişlerinin %70’inden fazlasını karşılarken çevre dostu, katma değerli ve gelişmiş teknolojiler ülkenin gemi üretimi sektöründe önemli rol oynadı.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Gemi İnşa 

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