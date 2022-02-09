Ocak ayında küresel piyasalardaki yeni gemi siparişlerinin %48’i Çin’e verildi

Çarşamba, 09 Şubat 2022 14:18:59 (GMT+3) | Şanghay

Clarksons tarafından yayımlanan verilere göre, küresel piyasalardaki yeni gemi siparişlerinin %48’i bu yılın Ocak ayında Çin’e, %45’i ise Güney Kore’ye verildi.

Söz konusu ayda, küresel piyasalardaki yeni gemi siparişleri Aralık ayına kıyasla %72 artışla 3,07 milyon kompanse gros ton (CGT) seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın Ekim ve Kasım aylarında yeni gemi siparişleri sırasıyla 2,03 milyon CGT ve 1,78 milyon CGT seviyelerinde kaydedilmişti.

Güney Kore’ye verilen yeni gemi sipariş hacmi aylık %160 ve yıllık %51 artış gösterirken, Japonya’ya verilen siparişler aylık %18 düştü.