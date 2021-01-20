Nucor Steel kesintisiz kütük kaynak makinesi ve nervürlü kangal hattı sipariş etti

Çarşamba, 20 Ocak 2021 13:40:58 (GMT+3) | İstanbul

İtalyan tesis ekipmanı üreticisi Danieli, ABD merkezli çelik üreticisi Nucor Steel Corporation’a Plymouth tesisine kurulmak üzere kesintisiz kütük kaynak makinesi ve nervürlü kangal hattı tedarik edeceğini açıkladı. Yeni hat 5,5 mt’u kompakt kangal olmak üzere yılda 250.000 mt inşaat demiri işleyebilecek ve teknolojilerin birleşmesiyle hattın etkinliği en üst düzeye çıkarılacak. Bükümsüz nervürlü kangallar, kangal çözme ve yeniden sarma işlemleri gerektirmediğinden nihai mamullere değer katacak.

Yenilenen hattın 2021 yılının son çeyreğinde devreye alınması bekleniyor.

Bu ekipman, Nucor Steel’e son iki yılda tedarik edilen ilk kütük kaynak makinesi ve üçüncü nervürlü kangal hattı olacak. Nucor Steel, Sedalia ve Frostproof tesislerinde, Danieli kesintisiz döküm haddeleme teknolojisine sahip iki adet nervürlü kangal hattı işletiyor.

Öte yandan, Danieli’nin bağlı kuruluşu Danieli Centro Combustion, daha yüksek bir sıcaklıkta ve tesisle uyumlu olarak kütük boşaltımını sağlamak için mevcut yeniden ısıtma fırınını genişletecek.