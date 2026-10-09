Nucor Indiana'daki elektrik direği tesisini genişletmek için 105 milyon $ yatırım yapacak

ABD merkezli çelik üreticisi Nucor Corporation, gerekli onayların alınmasına bağlı olarak Crawfordsville, Indiana'daki Nucor Towers and Structures tesisinin üretim kapasitesini artıracağını açıkladı. Şirketin yapacağı 105 milyon $ tutarındaki ilave yatırımla ülkenin elektrik iletim ve dağıtım altyapısında kullanılan elektrik direkleri ve ilgili ürünlerin üretim kapasitesi artırılacak.

Genişleme kapsamında tesise yaklaşık 11.150 m2'den fazla üretim alanı eklenmesi ve 100 yeni istihdam yaratılması bekleniyor. Tesiste mevcut durumda 328 kişi çalışıyor.

Nucor CEO'su Leon Topalian, ABD genelindeki elektrik şirketlerinin şebekelerini modernize etmek ve artan elektrik talebini karşılamak amacıyla büyük yatırımlar yaptığını belirterek genişleme kararının bu pazardaki güçlü talebi yansıttığını ifade etti.

Nucor Towers and Structures, Nucor'un Pennsylvania'da bir üretim tesisi bulunan Summit Utility Structures LLC'yi satın almasının ardından 2022 yılında kuruldu. Şirket daha sonra Alabama ve Indiana'da yeni Towers and Structures tesisleri inşa ederken, Utah'ta bir başka tesisin inşaatını sürdürüyor.