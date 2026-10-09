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Nucor Indiana'daki elektrik direği tesisini genişletmek için 105 milyon $ yatırım yapacak

Cuma, 09 Ekim 2026 10:09:06 (GMT+3)   |   San Diego

ABD merkezli çelik üreticisi Nucor Corporation, gerekli onayların alınmasına bağlı olarak Crawfordsville, Indiana'daki Nucor Towers and Structures tesisinin üretim kapasitesini artıracağını açıkladı. Şirketin yapacağı 105 milyon $ tutarındaki ilave yatırımla ülkenin elektrik iletim ve dağıtım altyapısında kullanılan elektrik direkleri ve ilgili ürünlerin üretim kapasitesi artırılacak.

Genişleme kapsamında tesise yaklaşık 11.150 m2'den fazla üretim alanı eklenmesi ve 100 yeni istihdam yaratılması bekleniyor. Tesiste mevcut durumda 328 kişi çalışıyor.

Nucor CEO'su Leon Topalian, ABD genelindeki elektrik şirketlerinin şebekelerini modernize etmek ve artan elektrik talebini karşılamak amacıyla büyük yatırımlar yaptığını belirterek genişleme kararının bu pazardaki güçlü talebi yansıttığını ifade etti.

Nucor Towers and Structures, Nucor'un Pennsylvania'da bir üretim tesisi bulunan Summit Utility Structures LLC'yi satın almasının ardından 2022 yılında kuruldu. Şirket daha sonra Alabama ve Indiana'da yeni Towers and Structures tesisleri inşa ederken, Utah'ta bir başka tesisin inşaatını sürdürüyor.

Etiketler: ABD Kuzey Amerika 
BerkArslan
Berk Arslan
Editör
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Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.

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