NLMK yeni taneleri yönlendirilmiş silisli çelik lazer işleme tesisini devreye aldı

Salı, 14 Eylül 2021 12:07:13 (GMT+3) | İstanbul

Rus çelik üreticisi NLMK, yıllık 54.000 mt kapasiteli yeni taneleri yönlendirilmiş silisli çelik lazer işleme tesisini devreye aldığını açıkladı. Bu tesis şirketin gelişmiş manyetik özelliklere sahip çelik üreten dördüncü hattı.

Şirketin açıklamasına göre, bitirme aşamasına çelik yüzey lazer işleminin eklenmesi, manyetik kayıpları %8-10 oranında azaltarak NLMK’nın müşterilerinin zorlu pazar gereksinimlerine uygun enerji verimliliği sağlayan dönüştürücüler üretmesini sağlıyor.

NLMK, BDT’deki tek taneleri yönlendirilmiş silisli çelik üreticisi ve küresel pazarda %10 paya sahip. NLMK şu anda Hindistan’da taneleri yönlendirilmiş silisli çelik üretmek için yıllık 64.000 mt kapasiteli yeni bir tesis inşa ediyor.