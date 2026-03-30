NLMK’nın net kârı ve satış geliri 2025 yılında azaldı

Rus çelik üreticisi NLMK Group, 2025 yılının tamamına ilişkin Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS) ile uyumlu mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu yılda şirketin net kârı, bir önceki yıl kaydedilen 121,87 milyar RUB seviyesine kıyasla 63,11 milyar RUB (778,19 milyon $) seviyesine gerilerken, satış geliri yıllık %15,1 düşüşle 831,35 milyar RUB (10,25 milyar $) seviyesinde yer aldı. Bununla birlikte NLMK’nın faaliyet kârı, 2024 yılında kaydedilen 203,22 milyar RUB’a kıyasla 75,39 milyar RUB (929,59 milyon $) seviyesine düştü.