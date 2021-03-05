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NLMK yapısal çelik portföyünü genişletti

Cuma, 05 Mart 2021 15:48:27 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rus çelik üreticisi NLMK Group, Rus bina strüktür üreticisi Ventall için yeni sıcak sac kaliteleri olan C345 ve C355 üretimine başladığını açıkladı.

Ventall, metal yapılardan prefabrik binalar yapıyor. NLMK’nın yapısal çeliği, kimyasal bileşimi ve karbon gerekliliklerine olan uyumu sayesinde bu tür uygulamalardaki metal gereksinimlerini karşılıyor. NLMK’nın yapısal çelik kaliteleri, düşük sıcaklıklarda yüksek mukavemeti sağlamak gibi ek bir avantaja sahip. Bu sayede, NLMK tarafından üretilen çelik tüm Rusya’da katı yapıların inşası için kullanılabilir hale geliyor.

NLMK Group’un Satıştan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ilya Guschin, “Ventall’e yaptığımız yapısal çelik tedarikini 2021 yılında ikiye katlamayı planlıyoruz. Yapısal çelik kalitelerinin üretimini geliştirirken, tesislerimizi iyileştirerek bu segmentteki varlığımızı güçlendirmeyi planlıyoruz,” dedi.


Etiketler: NLMK  BDT  Rusya  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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