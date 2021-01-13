NLMK ve NOVATEK iklim etkilerini azaltmak için iş birliği yapacak

Çarşamba, 13 Ocak 2021 12:19:38 (GMT+3) | İstanbul

Rus çelik üreticisi NLMK Group, olumsuz iklim etkilerini azaltmak için Rusya merkezli doğal gaz üreticisi NOVATEK ile bir iş birliği anlaşması imzaladığını açıkladı.

İş birliğinin amacı sera gazı salımını azaltmak. NLMK ve NOVATEK, hidrojen üretim teknolojileri ve nakliye yöntemlerinin yanı sıra, sera gazı salımını azaltmak amacıyla hidrojen yakıtı kullanımını geliştirmek ve iyileştirmek için karbon yakalama, kullanma ve depolama teknolojilerini birlikte test etmeyi planlıyor. NLMK ve NOVATEK düşük karbonlu teknolojileri uygulamak için gerekli olan yeni ürünlerin geliştirilmesini de araştırıyor.

Şirketin açıklamasına göre, NLMK, karbon salımını önemli ölçüde azalttı. NLMK Group ton çelik başına karbon salımını artan üretim nedeniyle son beş yılda %3 azalttı ve 2023 yılına kadar %3,5 daha azaltmayı hedefliyor.