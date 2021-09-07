NLMK ve Gazprom Neft sera gazı salımını azaltmak için ortak projeler geliştirecek

Salı, 07 Eylül 2021 12:23:33 (GMT+3) | İstanbul

Rus çelik üreticisi NLMK Group, Rus petrol üreticisi Gazprom Neft ile hidrojen üretimi, nakliyesi, depolaması ve kullanımı için teknolojilerin geliştirilmesi de dahil olmak üzere sera gazı salımını azaltmaya yönelik projeler geliştirmek için bir ortaklık anlaşması imzaladığını açıkladı.

Şirketler ayrıca karbon yakalama, kullanma ve depolama teknolojilerini araştıracak ve test edecek.

2020 yılında NLMK’nın pik demir ve çelikte ton başına karbon salımı 2016 yılında kaydedilen 1,98 tona kıyasla %4 düşüşle 1,90 tona geriledi. Şirket karbon salımını 2023 yılına kadar 1,84 tona kadar düşürmeyi hedefliyor.