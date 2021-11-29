NLMK Lipetsk, Mill 2000’de bulunan tav fırınında yenileme çalışmalarına başladı

Pazartesi, 29 Kasım 2021 17:49:55 (GMT+3) | İstanbul

Rus çelik üreticisi NLMK Group, bağlı kuruluşu NLMK Lipetsk’in ürettiği slabları sıcak şerit tesisi Mill 2000’de bulunan haddehaneye göndermeden önce ısıtmak için kullandığı tav fırınının yenileme çalışmalarına başladığını açıkladı. Çalışmaların 2023 yılının ikinci çeyreğinde tamamlanması planlanıyor. Projeye yapılan yatırım 5 milyar RUB’u aşacak.

Yenileme çalışmaları, NLMK Lipetsk’in sıcak haddelenmiş çelik üretimini yılda 430.000 mt artıracak, ürün kalitesini iyileştirecek, enerji tüketimini yarıya indirecek ve karbon salımını 53.000 mt azaltacak.

Üretimi kesintiye uğratmadan yapılacak olan yenileme çalışmalarının sonucunda fırının verimliliği %23 artarak saatte 320.000 mt ve yılda 2,25 milyon mt’a çıkacak.

Mill 2000 tav fırınının beş ünitesinden dördü daha önceden yenilenmişti.