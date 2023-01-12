NLMK La Louviere Ocak ayının sonuna kadar üretime yeniden başlayacak

Perşembe, 12 Ocak 2023 15:24:58 (GMT+3) | İstanbul

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Rus çelik üreticisi NLMK Group’un bağlı kuruluşu ve Belçika’nın en büyük yassı çelik üreticilerinden biri olan NLMK La Louviere geçtiğimiz yılın Aralık ayında sıcak ve soğuk haddehanelerinde meydana gelen yangın da dahil olmak üzere iki kazanın ardından Ocak ayının sonuna kadar üretime yeniden başlayacak. Ancak şimdilik yalnızca belirli kalınlıklar için üretim yapılabilecek.

Söz konusu kazalar nedeniyle şirket geçtiğimiz ay mücbir sebep ilan etmiş ve onarım çalışmaları için tesislerin üretimi askıya alınmıştı. Basında yer alan haberlere göre, üretimdeki duruşun şirketin faaliyetleri üzerinde önemli bir etkisinin olması beklenmiyor.

NLMK La Louviere’un sıcak haddehanesi yıllık 1,7 milyon mt ve soğuk haddehanesi yıllık 600.000 mt üretim kapasitesine sahip.