NLMK La Louvière sıcak bant tesisini Mart ayına kadar durdurdu

Çarşamba, 10 Şubat 2021 14:36:22 (GMT+3) | İstanbul

Rus çelik üreticisi NLMK Group, Belçika merkezli bağlı kuruluşu NLMK La Louvière’nin üç yeni haddeleme tezgahı kurmak üzere 5 Şubat Cumartesi günü sıcak bant tesisindeki üretimi Mart ayına kadar durdurduğunu açıkladı.

Ekipmanın yenilenmesiyle şirket, AB’deki müşterileri için daha ince, sağlam ve çevre dostu çelik üretecek.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere 2019 yılında şirket, üretim kapasitesini 2022 yılına kadar 1,7 milyon mt’dan 2,2 milyon mt’a çıkarmak için sıcak şerit tesisini yenilemek amacıyla 150 milyon € yatırım yapmıştı. Şirket ayrıca 1,28 milyon asitli çelik üretim kapasitesine sahip.

NLMK La Louvière, otomotiv sektörü, genel inşaat ve basınçlı kap üreticileri için sıcak ve soğuk sac üretimine odaklanıyor.