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NLMK Group Ural merkezli tesislerini satışa çıkarıyor

Pazartesi, 26 Nisan 2021 17:24:08 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rus çelik üreticisi NLMK Group, Ural merkezli bağlı kuruluşlarından, uzun mamul tesisi NLMK Ural, NLMK Metalware ve NLMK Vtorchermet’in bazı tesislerini satışa çıkarma kararı aldı.

Söz konusu satışın değeri 500 milyon $ olarak belirlenirken, Alfa-Bank, şirketin özel finansal danışmanı olarak seçildi.

NLMK’nin Ural merkezli bağlı kuruluşlarının satışının gerçekleşmesi halinde şirket, eski tesislerini elinden çıkarabilecek. Ayrıca, muhtemel alıcı, küresel piyasalarda uzun mamul ve hammadde piyasasındaki yükselişten ve hammadde segmentindeki ürünlerin geleceğine yönelik artan iyimserlikten fayda sağlayabilir. Şirketin yaptığı sunumda belirtilene göre, NLMK Ural, bu yılın Ocak-Şubat döneminde, iç piyasada ilk sırayı alırken, ihracat sevkiyatları ise, toplam inşaat demiri sevkiyatlarının %30’undan fazlasını oluşturdu.


Etiketler: NLMK  Rusya  BDT  |  benzer haberler »


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