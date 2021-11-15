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NLMK düşük karbonlu enerji tedariki için Rosenergoatom ile ortak oldu

Pazartesi, 15 Kasım 2021 11:57:25 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rus çelik üreticisi NLMK, Rusya merkezli Rosatom State Corporation’ın elektrik enerjisi birimi Rosenergoatom ile düşük karbonlu enerji tedariki için stratejik bir ortaklık anlaşması imzaladığını açıkladı.

Anlaşma, ikili elektrik kapasitesi sözleşmeleri ve Rosenergoatom elektrik santrallerinden Stoilensky’nin NLMK tarafından geliştirilen yeni metal ve madencilik tesisine düşük karbonlu enerji tedarik etme olasılığı da dahil olmak üzere çeşitli iş birliği biçimlerini kapsıyor.

Rusya’da 30.345 GW kurulu güce sahip toplam 11 nükleer santrale sahip Rosenergoatom, 2021 yılında NLMK tesislerine 3 milyar kWh’nin üzerinde enerji tedarik edecek.


Etiketler: NLMK  Rusya  BDT  |  benzer haberler »


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