NLMK çelik üretim biriminde tamirat çalışmalarına devam ediyor

Salı, 17 Ağustos 2021 15:26:43 (GMT+3) | İstanbul

Yakın zaman önce 2 No’lu yüksek fırınında oldukça ciddi bir kaza yaşayan Rus NLMK tamir çalışmalarına devam ediyor. Şirket tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, tesisteki faaliyetler üretim birimine oksijen sağlayabilmek adına durduruldu. Ön bilgilere göre, yüksek fırının 21-23 Ağustos tarihlerinde yeniden faaliyete başlaması bekleniyor.

NLMK, 9 Ağustos tarihinde çelik üretim biriminde bir kaza yaşadı ve bu tarihten beri tesisteki faaliyetlerini yeniden başlatmaya çalışıyor. Şirket, bu durumun üretim miktarı üstünde önemli bir etkisi olmayacağını açıkladı. Ancak piyasa oyuncuları, şirketin Eylül ayı üretiminin yaklaşık 50.000-100.000 mt düşmesini bekliyor. Bazı oyunculara göre, NLMK sıcak sac üretiminin aksamaması adına slab almayı planlıyor.