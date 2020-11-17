NLMK ABD hükümetiyle uzlaşmaya vardı

Salı, 17 Kasım 2020 14:56:54 (GMT+3) | İstanbul

Rus çelik üreticisi NLMK, ABD merkezli bağlı kuruluşları NLMK Indiana ve NLMK Pennsylvania’nın (NLMK USA), ABD Ticaret Bakanlığı’nın şirketin 232. Madde vergilerinden muaf tutulması talebini reddetmesi nedeniyle NLMK tarafından açılan davada sonuca vararak ABD hükümeti ile bir uzlaşma anlaşması imzaladığını açıkladı.

NLMK, 27 Şubat 2020 tarihinde ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesine dava açtı. Dava, 2018 yılında NLMK USA tarafından ithal edilen slabın vergilerden muaf tutulması talebini içeriyordu. Bakanlık, diğer ABD’li şirketlerin NLMK USA’in ihtiyaç duyduğu ürünleri tedarik edebilecekleri yönündeki beyanlara dayanarak NLMK’nın talebini reddetti. NLMK USA, Amerikalı üreticilerin ürünleri gereken kalitede ve miktarda üretmediklerini belirtti.

Anlaşmaya göre hükümet, ödenen vergilerin önemli bir kısmını biriken faizle birlikte iade etmeyi kabul etti.