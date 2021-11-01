NLMK 4 No’lu yüksek fırınını yeniliyor

Pazartesi, 01 Kasım 2021 15:57:19 (GMT+3) | İstanbul

Rus çelik üreticisi NLMK, 2022-24 çevre projesi kapsamında 4 No’lu yüksek fırınının yenileme çalışmalarına devam ederek çevre kirliliğinin azaltılmasına ve aynı zamanda tesislerinin modernizasyonuna katkıda bulunmayı hedeflediğini açıkladı. Şirketin, söz konusu yenileme çalışmaları için yaklaşık 6 milyar RUB (84,5 milyon$) yatırım yapması bekleniyor. Proje, NLMK’nın karbon salımını %98 oranında azaltmasını sağlayacak.

Buna göre şirket, 2,1 milyon mt pik demir kapasitesine sahip 4 No’lu yüksek fırında soba bakım çalışmalarına başladı. Çalışmalarının yüksek fırın durdurulmadan tamamlanması bekleniyor.

Projeye göre, yüksek fırına oksijenle zenginleştirilmiş hava tedarik ederek pik demir üretiminde yakıt tüketimini azaltan üç sobanın art arda değiştirilmesi planlanıyor. Şirketin açıklamasına göre, yenileme çalışmalarının bir parçası olarak fırın %99,9 arıtma oranına sahip toz filtreleme sistemleriyle donatıldı. Filtrelenen tozun tamamı pik demir üretimi için hammadde olarak üretim sürecine yeniden dahil ediliyor ve arıtılmış yüksek fırın gazı ikincil bir enerji kaynağı olarak kullanılıyor.