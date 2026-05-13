Nippon Steel’in net kârı satışlarındaki artışa rağmen 2025-26 mali yılında düştü, artan jeopolitik risklere karşı uyardı

Japonya merkezli çelik üreticisi Nippon Steel Corporation, 31 Mart tarihinde sona eren 2025-26 mali yılına ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu mali yılda şirketin net kârı, bir önceki mali yılda kaydedilen 382,97 milyar JPY’ye kıyasla 44,75 milyar JPY (283,52 milyon $) seviyesinde yer alırken, net satış geliri yıllık %15,7 artarak 10,06 trilyon JPY (63,74 milyar $) seviyesinde kaydedildi. Ayrıca Nippon Steel’in faaliyet kârı yıllık %55,7 azalarak 242,90 milyar JPY (1,50 milyar $) seviyesine geriledi.

Bununla birlikte aynı mali yılda şirketin ham çelik üretimi yıllık %27,5 artışla 50,48 milyon mt ve çelik sevkiyatları da yıllık %1,5 düşüşle 31,16 milyon mt seviyelerinde yer aldı.

Nippon Steel, 2026-27 mali yılında net kârının 220 milyar JPY ve satış gelirinin 11 trilyon JPY seviyelerinde yer alacağını öngörürken, ham çelik üretiminin yaklaşık 57,50 milyon mt ve çelik ürün sevkiyatının ise yaklaşık 31,50 milyon mt olacağını tahmin ediyor.

Şirket tarafından yapılan açıklamada yapay zekâ, elektrik ve savunma gibi bazı sektörler dışında hem yerel hem de küresel imalat ve inşaat sektörlerinde talebin zayıf seyretmeye devam ettiği dile getirildi. Bu koşullar altında küresel çelik ticareti üzerindeki baskının sürdüğü vurgulandı. Çin ekonomisindeki yavaşlamanın çelik sektöründeki arz-talep dengesizliğini daha da artırdığı belirtilirken, bu durumun üretim kapasitesinde fazlalığa yol açtığı ifade edildi. Dolayısıyla Çin çıkışlı düşük fiyatlı çelik ürünlerinin ihracatının artış gösterdiği ve bu durumun küresel çelik piyasalarını olumsuz etkilediği aktarıldı. Nippon Steel ayrıca çeşitli ülkelerde uygulamaya alınan ticareti koruma önlemlerinin düşük fiyatlı çeliğin Japonya pazarına yönelme riskini artırabileceği uyarısında bulundu. Ayrıca Japonya’nın ticareti koruma önlemlerini incelemesi ve güçlendirilmesinin giderek daha önemli hale geldiğine dikkat çekti.

Jeopolitik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan şirket, Orta Doğu’daki durumun etkilerinin artık geçmişteki petrol krizlerinde görülen enerji arz kesintilerinin ötesine geçtiğini belirtti. Tedarik zincirlerinin küresel ölçekte entegre olması nedeniyle etkilerin küresel piyasalar ve sektörler genelinde yayıldığını dile getirdi. Bölgenin ekonomik büyüklüğünün önemli ölçüde artmasıyla birlikte Orta Doğu’nun Japonya dahil Asya ekonomileri için giderek daha önemli bir ihracat pazarı haline geldiğini kaydetti. Bu nedenle devam eden çatışmaların küresel çapta çok sayıda sektörde talebi etkilemesinin beklendiğinin altını çizdi. Ayrıca Orta Doğu krizinin mali performansı üzerindeki etkisinin şu aşamada kapsamlı ve makul bir şekilde değerlendirilemediğini belirtti.

Bununla birlikte Nippon Steel, ilk çeyrekte artan hammadde ve yakıt maliyetlerinin yanı sıra Orta Doğu’ya yönelik doğrudan çelik ihracatındaki düşüş nedeniyle finansal performansı üzerinde yaklaşık 50 milyar JPY’lik olumsuz etki beklediğini açıkladı. Şirket ayrıca çatışmanın ne zaman sona ereceğine ilişkin net bir görünüm bulunmadığını ve durumun istikrara kavuşmasının ardından dahi çelik talebi ile maliyet baskılarının kısa sürede normale dönmesinin beklenmediğini belirtti. Bu nedenle 2026-27 mali yılı kârlılığı üzerinde ikinci çeyrekten itibaren oluşabilecek etkinin şu aşamada makul şekilde hesaplanamadığını ve bu yüzden tahminlere dahil edilmediğini ekledi.