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NEMO Industries Louisiana'da kuracağı DRI tesisi için Tenova ile anlaştı

Salı, 04 Ağustos 2026 12:02:56 (GMT+3)   |   İstanbul

İtalya merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Tenova, ABD merkezli NEMO Industries'ın Louisiana'da hayata geçirmeyi planladığı Ironworks I pik demir projesi için Tenova ve Danieli tarafından ortaklaşa geliştirilen ENERGIRON doğrudan indirgenmiş demir (DRI) teknolojisini seçtiğini açıkladı.

Yıllık 2,5 milyon mt sıcak ve soğuk yüksek karbonlu DRI üretim kapasitesine sahip olacak ENERGIRON Zero Reformer tesisi, NEMO Industries'ın ABD ve küresel piyasalara yönelik elektrikli ergitme yöntemiyle pik demir üretimine hammadde sağlayacak. Tenova, projenin Aralık 2027'de alınması beklenen nihai yatırım kararına doğru ilerlemesiyle birlikte ön mühendislik ve tasarım çalışmalarına başlayacak.

HYTEMP sıcak DRI taşıma sisteminin kullanılacağı tesis, ABD Körfez Kıyısı'ndaki ilgili altyapı geliştikçe karbon yakalama çözümlerinin ve hidrojen kullanımının entegre edilmesine imkân sağlayacak şekilde tasarlanacak.

Tenova HYL Başkanı ve CEO'su Stefano Maggiolino, “Bu anlaşma, NEMO Industries'a sermaye ve işletme giderleri, karbon içeriği ve sürdürülebilirlik açısından DRI bazlı pik demir modelini hayata geçirmesi için gerekli teknik altyapıyı sağlıyor,” dedi.

NEMO Industries Kurucu Ortağı ve Başkanı Michael DuBose ise projenin güvenli, rekabetçi ve düşük emisyonlu bir ABD pik demir tedarik zincirinin geliştirilmesini destekleyeceğini, yerel çelik sektörünün dayanıklılığını artıracağını ve ithal hammaddelere bağımlılığı azaltacağını belirtti.

BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi Tenova 

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