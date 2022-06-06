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NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Mayıs sonunda %3 düştü

Pazartesi, 06 Haziran 2022 10:09:49 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamada, ülkede ortalama 16-25 mm ebatlı HRB 400 inşaat demiri fiyatlarının bu yılın Mayıs ayı sonunda (21-31 Mayıs), Mayıs ortasına (11-20 Mayıs) kıyasla 145,7 RMB/mt (18,8$/mt) veya %3 düşerek 4.673,1 RMB/mt (693$/mt) seviyesine gerilediği belirtildi.

Söz konusu dönemde, ortalama filmaşin, orta kalınlıkta levha, sıcak sac, dikişsiz boru ve köşebent fiyatları Mayıs ayının ortasına kıyasla sırasıyla %2,4, %1,8, %2,5, %1,9 ve %2,2 düşüş kaydetti.


Etiketler: İnşaat Demiri Boru Sıcak Haddelenmiş Filmaşin Profil Levha Yassı Ürünler Uzun Ürünler Borular Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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